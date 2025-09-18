Ajax Inter, Esposito protagonista e Thuram mattatore: l’Inter riparte con fiducia in Europa dopo l’avvio di stagione ingolfato. La prima vittoria stagionale in Champions League dell’ Inter arriva sul campo dell’ Ajax, dopo due sconfitte consecutive in campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno conquistato il successo grazie a una doppietta di Marcus Thuram, autentico mattatore della serata. Secondo il Giornale, la squadra ha saputo reagire alla crisi e dimostrare solidità mentale: «L’euro Inter dà una spallata alla crisi e vince sul campo dell’Ajax. Come doveva e come serviva. Doppio Thuram, mattatore volante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ajax Inter, vittoria ad Amsterdam e debutto europeo per Pio Esposito: Thuram trascina i nerazzurri nella sfida di ieri