Ajax Inter vittoria ad Amsterdam e debutto europeo per Pio Esposito | Thuram trascina i nerazzurri nella sfida di ieri

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ajax Inter, Esposito protagonista e Thuram mattatore: l’Inter riparte con fiducia in Europa dopo l’avvio di stagione ingolfato. La prima vittoria stagionale in Champions League dell’ Inter arriva sul campo dell’ Ajax, dopo due sconfitte consecutive in campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno conquistato il successo grazie a una doppietta di Marcus Thuram, autentico mattatore della serata. Secondo il Giornale, la squadra ha saputo reagire alla crisi e dimostrare solidità mentale: «L’euro Inter dà una spallata alla crisi e vince sul campo dell’Ajax. Come doveva e come serviva. Doppio Thuram, mattatore volante. 🔗 Leggi su Internews24.com

ajax inter vittoria ad amsterdam e debutto europeo per pio esposito thuram trascina i nerazzurri nella sfida di ieri

© Internews24.com - Ajax Inter, vittoria ad Amsterdam e debutto europeo per Pio Esposito: Thuram trascina i nerazzurri nella sfida di ieri

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Riepilogo Champions League: l'Inter vince ad Amsterdam, troppo Paris per l'Atalanta; Inter, vittoria ad Amsterdam: Sommer e Thuram protagonisti contro l’Ajax.

ajax inter vittoria amsterdamAjax affondato ad Amsterdam, QS evidenzia in prima pagina: "Inter, guarda che Thuram" - L'attaccante francese ha riportato l'Inter alla vittoria dopo due sconfitte di. Secondo tuttomercatoweb.com

ajax inter vittoria amsterdamAjax-Inter 0-2, gol e highlights: la decide una doppietta di Thuram - La squadra di Chivu riscatta la sconfitta subita nel derby d’Italia contro la Juve vincendo ad Amsterdam contro l’Ajax 2- Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ajax Inter Vittoria Amsterdam