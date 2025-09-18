Ajax-Inter tutte le risposte di cui avevamo bisogno
Una pezza di Yann Sommer, due zuccate di Marcus Thuram. E poi una squadra che nel suo insieme bada al sodo, la difesa che concede il minimo sindacale, Francesco Pio Esposito che offre soluzioni diverse da quelle a cui eravamo ormai abituati da anni. La Beneamata torna dall’Amsterdam ArenA con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: ajax - inter
