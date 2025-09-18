Ajax-Inter Thuram e la vecchia guardia portano Chivu fuori dalla crisi

L’uomo più discusso ha salvato l’uomo che rischiava di diventarlo. Con due colpi di testa, assestati al momento giusto e che valgono per l’Inter un debutto con vittoria in Champions League come non accadeva dal 2019. Non una rarità, insomma, ma nemmeno una consuetudine e per questo il successo sul campo dell’Ajax deve essere apprezzato dal mondo nerazzurro. L’effetto della doppietta di Marcus Thuram, però, va oltre la semplice contabilità di un girone lungo che si chiuderà nel cuore dell’inverno: Chivu era volato ad Amsterdam con gli occhi e i fucili di tutti puntati addosso ed è tornato a casa più saldo nelle sue convinzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ajax-Inter, Thuram e la vecchia guardia portano Chivu fuori dalla crisi

In questa notizia si parla di: ajax - inter

