Ajax-Inter la gara della doppietta di testa | Da Crespo a Thuram

Quella di Amsterdam rimarrà una notte speciale per Marcus Thuram, protagonista d’eccezione della vittoria nell’esordio dell’Inter nella Champions League 202526. L’attaccante francese ha firmato una splendida doppietta di testa eguagliando il record di Hernán Crespo. Da oltre vent’anni, l’unica altra doppietta di testa di un giocatore interista in Champions League era L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Ajax-Inter, la gara della doppietta di testa: Da Crespo a Thuram

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

Tg2. . Ottimo esordio dell'#Inter in #ChampionsLeague. Batte l'#Ajax 2 a 0. #Atalanta ko, travolta dal #ParisSaintGemain 4 a 0. Stasera tocca al #Napoli con il #ManchesterCity. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18settembre - facebook.com Vai su Facebook

Ottimo esordio dell'#Inter in #ChampionsLeague. Batte l'#Ajax 2 a 0. #Atalanta ko, travolta dal #ParisSaintGemain 4 a 0. Stasera tocca al #Napoli con il #ManchesterCity. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18settembre - X Vai su X

Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Ajax-Inter 0-2, risultato finale della partita di Champions: Thuram fa doppietta, gli highlights; Champions: oggi alle 21 è il turno di Manchester City-Napoli. Ed è sfida Conte vs Guardiola - Manchester City-Napoli, la cronaca testuale.

Ajax-Inter 0-2: doppietta di Thuram, nerazzurri show ad Amsterdam – VIDEO gol e highlights - 0 contro l’Ajax grazie a un super Thuram: rigore annullato dal VAR, poi doppietta decisiva. Da affaritaliani.it

Ajax-Inter 0-2, gol e highlights: la decide una doppietta di Thuram - La squadra di Chivu riscatta la sconfitta subita nel derby d’Italia contro la Juve vincendo ad Amsterdam contro l’Ajax 2- sport.sky.it scrive