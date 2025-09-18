Ajax-Inter la gara della doppietta di testa | Da Crespo a Thuram

Quella di Amsterdam rimarrà una notte speciale per  Marcus Thuram, protagonista d’eccezione della vittoria nell’esordio dell’Inter nella Champions League 202526. L’attaccante francese ha firmato una splendida doppietta di testa eguagliando il record di Hernán Crespo. Da oltre vent’anni, l’unica altra doppietta di testa di un giocatore interista in Champions League era L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

