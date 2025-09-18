Ajax Inter la disamina della sfida di Champions League vinta 2-0 | le ultime in vista del ritorno in Serie A
Ajax Inter, l’analisi scrupolosa della vittoria in Champions e spunti da riportare in Serie A: quali sono i prossimi piani di Chivu. Nell’analisi del quotidiano Libero, la vittoria dell’ Inter sull’ Ajax in Champions League rappresenta una boccata d’ossigeno per l’ambiente nerazzurro, reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Il giornale evidenzia come la squadra di Cristian Chivu abbia mostrato segnali di solidità ritrovata, sia tatticamente sia nella gestione dei momenti di gioco. Libero sottolinea la prestazione di Marcus Thuram, che appare più incisivo rispetto alla seconda metà della scorsa stagione, e l’efficacia della squadra nel controllare i tempi della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Tg2. . Ottimo esordio dell'#Inter in #ChampionsLeague. Batte l'#Ajax 2 a 0. #Atalanta ko, travolta dal #ParisSaintGemain 4 a 0. Stasera tocca al #Napoli con il #ManchesterCity. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18settembre - facebook.com Vai su Facebook
Ottimo esordio dell'#Inter in #ChampionsLeague. Batte l'#Ajax 2 a 0. #Atalanta ko, travolta dal #ParisSaintGemain 4 a 0. Stasera tocca al #Napoli con il #ManchesterCity. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18settembre - X Vai su X
quote Ajax Inter: il pronostico sui nerazzurri; Puntate Dimarco e vincerete, l'Ajax e il consiglio dell'ex per battere l'Inter; Vink dà un suggerimento all\'Ajax: Per battere l\'Inter deve puntare Dimarco.
Ajax-Inter 0-2, gol e highlights: la decide una doppietta di Thuram - La squadra di Chivu riscatta la sconfitta subita nel derby d’Italia contro la Juve vincendo ad Amsterdam contro l’Ajax 2- Si legge su sport.sky.it
Pagelle di Ajax-Inter 0-2: Thuram segna, Sommer para e vanno via le critiche. Esposito, buona personalità - 2 i top e flop del match: Calhanoglu serve due assist a Thuram che non si fa pregare e fa doppietta. Come scrive sport.virgilio.it