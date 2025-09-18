Ajax Inter la disamina della sfida di Champions League vinta 2-0 | le ultime in vista del ritorno in Serie A

Ajax Inter, l’analisi scrupolosa della vittoria in Champions e spunti da riportare in Serie A: quali sono i prossimi piani di Chivu. Nell’analisi del quotidiano Libero, la vittoria dell’ Inter sull’ Ajax in Champions League rappresenta una boccata d’ossigeno per l’ambiente nerazzurro, reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Il giornale evidenzia come la squadra di Cristian Chivu abbia mostrato segnali di solidità ritrovata, sia tatticamente sia nella gestione dei momenti di gioco. Libero sottolinea la prestazione di Marcus Thuram, che appare più incisivo rispetto alla seconda metà della scorsa stagione, e l’efficacia della squadra nel controllare i tempi della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

