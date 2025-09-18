Ajax Inter, l’ex arbitro Giampaolo Calvarese critica la decisione del VAR: «Per me rimaneva calcio di rigore, non sono d’accordo con la revoca». Durante la gara di Champions League tra Inter e Ajax, un episodio ha fatto discutere: Marcus Thuram è stato atterrato in area avversaria, e l’arbitro Oliver aveva inizialmente assegnato il calcio di rigore ai nerazzurri. L’azione è stata però rivista al VAR, dove si è notata una leggera trattenuta di maglia da parte del francese sul difensore olandese. La trattenuta, seppur minima, ha portato l’arbitro a revocare la decisione iniziale dopo la consultazione dell’OFR, generando malumore tra tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ajax Inter, il parere di Calvarese sulla decisione del VAR: le parole dell'ex direttore di gara