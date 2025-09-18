Ajax Inter il parere di Calvarese sulla decisione del VAR | le parole dell’ex direttore di gara
Ajax Inter, l’ex arbitro Giampaolo Calvarese critica la decisione del VAR: «Per me rimaneva calcio di rigore, non sono d’accordo con la revoca». Durante la gara di Champions League tra Inter e Ajax, un episodio ha fatto discutere: Marcus Thuram è stato atterrato in area avversaria, e l’arbitro Oliver aveva inizialmente assegnato il calcio di rigore ai nerazzurri. L’azione è stata però rivista al VAR, dove si è notata una leggera trattenuta di maglia da parte del francese sul difensore olandese. La trattenuta, seppur minima, ha portato l’arbitro a revocare la decisione iniziale dopo la consultazione dell’OFR, generando malumore tra tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Ottimo esordio dell'#Inter in #ChampionsLeague. Batte l'#Ajax 2 a 0. #Atalanta ko, travolta dal #ParisSaintGemain 4 a 0. Stasera tocca al #Napoli con il #ManchesterCity. Al #Tg2Rai ore 13,00 #18settembre - X Vai su X
"Non sono SCEMO, vado avanti per la mia strada" Chivu risponde alle critiche dopo Ajax-Inter - facebook.com Vai su Facebook
Rigore assurdo revocato all’Inter, Calvarese: “Non sono d’accordo, era da dare perché…”; Ajax-Inter, Pistocchi sbotta: Sino a quando gli abbonati di Prime Video dovranno sopportarlo; Ajax-Inter 0-1 | God mode Thuram. Prima rigore tolto al VAR, poi fa gol.
Ajax-Inter, il Var cancella un rigore a Thuram: Calvarese e Piccinini sono increduli. La rabbia dei tifosi - Inter: l'arbitro inglese Oliver, sollecitato dal Var, annulla un rigore a Thuram. Lo riporta sport.virgilio.it
Ajax-Inter, moviola: pasticcio di Oliver sul rigore, proteste anche degli olandesi - La prova dell’arbitro inglese Michael Oliver all’Amsterdam Arena in Champions League per Ajax- Da sport.virgilio.it