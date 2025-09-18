Ajax-Inter Federico Dimarco a InterTV | Vincere aiuta a vincere
L'esterno dell'Inter Federico Dimarco è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 2-0 in casa dell'Ajax nella prima giornata di League Phase di Champions League. Vincere aiuta a vincere, è questo il mantra dell'esterno nerazzurro.
Ottimo esordio dell'#Inter in #ChampionsLeague. Batte l'#Ajax 2 a 0. #Atalanta ko, travolta dal #ParisSaintGemain 4 a 0. Stasera tocca al #Napoli con il #ManchesterCity.
Inter, Dimarco: "Vincere aiuta a vincere, siamo usciti da un momento negativo" - L'esterno dell'Inter Federico Dimarco è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 2- tuttomercatoweb.com scrive
Critiche Dimarco, il giocatore risponde: l’ha detto in diretta! - Al termine del match tra Ajax e Inter ha parlato anche Federico Dimarco, ultimamente sottotono nelle prestazioni. Lo riporta spaziointer.it