Ajax Inter Calhanoglu illumina a intermittenza | la partita del centrocampista turco contro gli olandesi

Ajax Inter, prestazioni e giudizi dei nerazzurri nella prima giornata di Champions League 202526: la partita di Hakan Calhanoglu. Il Corriere dello Sport ha pubblicato i voti ai giocatori dell’ Inter dopo il successo per 2-0 sul campo dell’ Ajax, nella prima giornata della League Phase di Champions League 202526. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato un’ottima compattezza difensiva e una capacità di adattarsi tatticamente, elementi che hanno permesso ai nerazzurri di ottenere un risultato importante in trasferta. In cabina di regia, Hakan Calhanoglu ha ricevuto un 6,5. Il centrocampista turco ha acceso la luce a intermittenza, mostrando alcune giocate di qualità ma senza imprimere un ritmo costante alla manovra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: Arnautovic e Calhanoglu in goal, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia contro il Milan; Ajax-Inter 0-2: cronaca diretta live e risultato finale | UCL; L'Inter passa 2-0 in casa Ajax, doppietta di Thuram.
Ajax-Inter 0-2, gol e highlights: la decide una doppietta di Thuram - La squadra di Chivu riscatta la sconfitta subita nel derby d’Italia contro la Juve vincendo ad Amsterdam contro l’Ajax 2- Si legge su sport.sky.it
All'Inter servono giocatori che determinano (anche senza gol). E Calhanoglu risponde presente - La prestazione di Pio Esposito, l'MVP Thuram con doppietta annessa, per non parlare della prova di Sommer tra i pali dopo le prime critiche ricevute. Lo riporta tuttomercatoweb.com