Ajax Inter Calhanoglu illumina a intermittenza | la partita del centrocampista turco contro gli olandesi

Ajax Inter, prestazioni e giudizi dei nerazzurri nella prima giornata di Champions League 202526: la partita di Hakan Calhanoglu. Il Corriere dello Sport ha pubblicato i voti ai giocatori dell’ Inter dopo il successo per 2-0 sul campo dell’ Ajax, nella prima giornata della League Phase di Champions League 202526. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato un’ottima compattezza difensiva e una capacità di adattarsi tatticamente, elementi che hanno permesso ai nerazzurri di ottenere un risultato importante in trasferta. In cabina di regia, Hakan Calhanoglu ha ricevuto un 6,5. Il centrocampista turco ha acceso la luce a intermittenza, mostrando alcune giocate di qualità ma senza imprimere un ritmo costante alla manovra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

