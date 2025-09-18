È approdata in Consiglio regionale la delicata vicenda che riguarda Aias Monza, sezione dell’Associazione italiana assistenza agli spastici, punto di riferimento per centinaia di famiglie brianzole. La consigliera monzese Martina Sassoli (Lombardia Migliore) ha presentato un’interrogazione all’assessora alla Disabilità, Elena Lucchini, chiedendo chiarimenti sul commissariamento dell’associazione avvenuto il 29 luglio – con la nomina di due commissari straordinari provenienti da Roma e Palermo – dopo il provvedimento di revoca del presidente e lo scioglimento del consiglio direttivo. Aias Monza, nata oltre 50 anni fa, assiste quotidianamente circa 300 persone con disabilità, grazie a un’attività che si regge in gran parte su risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aias Monza commissariata. Il caso arriva al Pirellone: "Doveroso tutelare l’attività"