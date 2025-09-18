Ai Mondiali l' Italvolley batte l' Ucraina e vola agli ottavi
Gli azzurri vincono 3-0 e superano il girone; domenica sfideranno l'Argentina. MANILA (FILIPPINE) - L'Italvolley rialza la testa, batte l'Ucraina per 3-0 e approda agli ottavi di finale dei Mondiali, in scena nelle Filippine. Gli azzurri, allenati da Ferdinando De Giorgi, si sono imposti con i parzi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
