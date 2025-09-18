Ai Mondiali l' Italvolley batte l' Ucraina e vola agli ottavi

Gli azzurri vincono 3-0 e superano il girone; domenica sfideranno l'Argentina. MANILA (FILIPPINE) - L'Italvolley rialza la testa, batte l'Ucraina per 3-0 e approda agli ottavi di finale dei Mondiali, in scena nelle Filippine. Gli azzurri, allenati da Ferdinando De Giorgi, si sono imposti con i parzi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Mondiali volley, Italia-Ucraina 2-0. Gli azzurri avanti di due set (25-21 25-22); Risultati Italia - Ucraina di Volley maschile ai Mondiali 2025: com'è andata la partita · Pallavolo uomini; L'Italia è agli ottavi: Ucraina battuta 3-0.

mondiali italvolley batte ucrainaAi Mondiali l’Italvolley batte l’Ucraina e vola agli ottavi - 0 e approda agli ottavi di finale dei Mondiali, in scena nelle Filippi ... Lo riporta italpress.com

Mondiali volley maschile 2025, l'Italia batte l'Ucraina 3-0 e vola agli ottavi - La prossima sfida è con l'Argentina, domenica 21 settembre ... Come scrive tg24.sky.it

