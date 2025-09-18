AI e sviluppo urbano sostenibile | successo per Fabriano Carta è Cultura

FABRIANO- La terza edizione di Fabriano Carta è Cultura si è chiusa con un successo di pubblico e di gradimento crescente. Cinque giorni di eventi con numerosi ospiti e relatori hanno vivacizzato la città con una grande risposta da parte di cittadini e visitatori. Nel suo contesto si è svolto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it