Ai dipendenti Ferrero un premio di 2.580 euro il nuovo accordo | come potranno ottenerlo

La Ferrero ha siglato l’accordo con i sindacati per il bonus annuale legato ai risultati del 20242025. Una parte può essere convertita in servizi welfare con contributo aziendale aggiuntivo. I lavoratori della casa dolciaria di Alba potranno ricevere fino a 2.580 euro lordi come premio legato agli obiettivi. L’importo si articola in due componenti ben definite: il 30% deriva dal risultato economico complessivo dell’azienda, uguale per tutti i dipendenti, mentre il restante 70% è legato al risultato gestionale specifico di ogni singolo stabilimento. L’accordo è stato raggiunto tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, insieme al coordinamento delle Rsu e delle rappresentanze sindacali della Rete commerciale, come riporta l’ Ansa. 🔗 Leggi su Open.online