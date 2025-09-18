Agroalimentare al Palasele di Eboli la vetrina delle eccellenze del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 25 al 27 settembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, il PalaSele di Eboli ospiterà ExpoSele, la nuova fiera dell’agroalimentare che punta a rilanciare la storica tradizione fieristica della città con una prospettiva moderna e internazionale. L’evento si propone come vetrina delle eccellenze della Piana del Sele e del Sud Italia (saranno presenti 11 prodotti tra DOP e IGP), nonché come occasione di incontro tra imprese, istituzioni e mercati esteri La manifestazione è promossa dal Comune di Eboli, guidata dal sindaco Mario Conte e organizzata dal Comitato di Scopo ExpoSele 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

