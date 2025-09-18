L’abbraccio della comunità al mondo agricolo e alle sue tante sfaccettature. Si fa spazio al parco di Serravalle l’edizione DEL 2025 di "Agricoltura in Festa". Un’intera giornata - quella di domenica - dove dalle 9 a mezzanotte si potranno degustare e acquistare specialità a chilometro zero ai 30 banchi del mercato contadino, incontrare le associazioni di categoria e condividere momenti in natura con tutta la famiglia. Musica dal vivo, laboratori per bambini e letture a tema. La quarta edizione della manifestazione, presentata ieri al Green Bar di Serravalle, mette insieme Cia, Coldiretti, Proceva (Produttori Cereali Valdelsa), Confagricoltura Unione Agricoltori di Firenze e altri produttori indipendenti tra cui SintesiMinerva con il progetto di Agricoltura Sociale Dimorto Buono, progetto che è attivo alla Rems del Pozzale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Agricoltura in Festa". Tutto il buono della terra si scopre a Serravalle