Agricoltura in Festa Tutto il buono della terra si scopre a Serravalle
L’abbraccio della comunità al mondo agricolo e alle sue tante sfaccettature. Si fa spazio al parco di Serravalle l’edizione DEL 2025 di "Agricoltura in Festa". Un’intera giornata - quella di domenica - dove dalle 9 a mezzanotte si potranno degustare e acquistare specialità a chilometro zero ai 30 banchi del mercato contadino, incontrare le associazioni di categoria e condividere momenti in natura con tutta la famiglia. Musica dal vivo, laboratori per bambini e letture a tema. La quarta edizione della manifestazione, presentata ieri al Green Bar di Serravalle, mette insieme Cia, Coldiretti, Proceva (Produttori Cereali Valdelsa), Confagricoltura Unione Agricoltori di Firenze e altri produttori indipendenti tra cui SintesiMinerva con il progetto di Agricoltura Sociale Dimorto Buono, progetto che è attivo alla Rems del Pozzale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: agricoltura - festa
Agricoltura, fra storia e futuro. Una festa per famiglie e bambini
A Cervinara la Festa della Montagna e dell’Agricoltura 2025
Guardia Lombardi celebra la terra con la “Festa dell’Agricoltura 2025”
Cena di Ringraziamento – Festa dell’Agricoltura Cari volontari, come ogni anno vogliamo dirvi GRAZIE per l’impegno e la passione che avete dedicato alla Festa dell’Agricoltura. Per questo vi invitiamo alla cena di ringraziamento che si terrà: Vener Vai su Facebook
Agricoltura in Festa. Tutto il buono della terra si scopre a Serravalle; Nuova edizione di Agricoltura in festa: prodotti a km0, degustazioni, intrattenimento per grandi e piccini; Torna a Rutigliano la Festa del Grano Buono tra gusto, arte e tradizione.
"Agricoltura in Festa". Tutto il buono della terra si scopre a Serravalle - Domenica per l’intera giornata il parco ospita un mercato di prodotti, incontri, musica e laboratori per i piccoli oltre a degustazioni di primizie . Riporta lanazione.it
Filiera corta, cibo e divertimento: a Empoli 'Agricoltura in festa' - La nuova edizione della Festa dell’Agricoltura torna al Parco di Serravalle domenica 21 settembre, dalle 9 del mattino fino alla mezzanotte, a ingresso ... Lo riporta gonews.it