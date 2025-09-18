Agricoltura Campania Mater chiude con un pranzo solidale
Napoli, 18 set. – (Adnkronos) - La seconda edizione di “Campania Mater – 24 ore per l'agricoltura”, promossa dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e realizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, si è chiusa oggi al Palazzo Reale di Napoli con un gesto dal forte valore simbolico e sociale: il pranzo solidale organizzato insieme alla Caritas Campania. Un momento che ha rappresentato non solo la conclusione della manifestazione, ma l'apertura di una riflessione nuova sul rapporto tra cibo, comunità e inclusione sociale. “Questo pranzo non è il termine di un evento, ma l'inizio di una pagina nuova – ha sottolineato Don Carmine Schiavone, delegato regionale Caritas Campania –. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: agricoltura - campania
L’agricoltura e la sua eccellenza in Campania: due giorni a Palazzo Reale a Napoli
ColtivaItalia, CIA Campania: “Necessaria approvazione rapida in Parlamento. L’agricoltura campana ha bisogno di sostegno reale”
Agricoltura, Campania terra di opportunità con il boom dei giovani
Dal Palazzo Reale di Napoli arriva un doppio grido d’allarme per il futuro dell’agricoltura. Il Commissario CIA Campania, Carmine Fusco, ha richiamato l’attenzione su due emergenze che stanno colpendo duram - facebook.com Vai su Facebook
EVENTI - Campania Mater porta al Palazzo Reale di Napoli esperti e istituzioni per discutere di sostenibilità, innovazione e futuro dell’agricoltura campana #CampaniaMater #Agricoltura #Horeca #Foodservice - X Vai su X
Agricoltura, Campania Mater chiude con un pranzo solidale; Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura; comunicato 15 settembre 2025.
Agricoltura, Campania Mater chiude con un pranzo solidale - La seconda edizione di “Campania Mater – 24 ore per l’agricoltura”, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e realizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, si è chiusa og ... Si legge su adnkronos.com
Campania Mater: il forum Sull’agricoltura parte alla grande al Palazzo Reale di Napoli - Campania Mater a Napoli rilancia l’agricoltura campana unendo tradizione e innovazione, puntando su giovani, sostenibilità, dop economy ed export in crescita per rafforzare il made in Campania nel mon ... Segnala gaeta.it