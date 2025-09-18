Napoli, 18 set. – (Adnkronos) - La seconda edizione di “Campania Mater – 24 ore per l'agricoltura”, promossa dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e realizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, si è chiusa oggi al Palazzo Reale di Napoli con un gesto dal forte valore simbolico e sociale: il pranzo solidale organizzato insieme alla Caritas Campania. Un momento che ha rappresentato non solo la conclusione della manifestazione, ma l'apertura di una riflessione nuova sul rapporto tra cibo, comunità e inclusione sociale. “Questo pranzo non è il termine di un evento, ma l'inizio di una pagina nuova – ha sottolineato Don Carmine Schiavone, delegato regionale Caritas Campania –. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agricoltura, Campania Mater chiude con un pranzo solidale