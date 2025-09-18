Agricoltura Campania Mater chiude con un pranzo solidale

Iltempo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 18 set. – (Adnkronos) - La seconda edizione di “Campania Mater – 24 ore per l'agricoltura”, promossa dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e realizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, si è chiusa oggi al Palazzo Reale di Napoli con un gesto dal forte valore simbolico e sociale: il pranzo solidale organizzato insieme alla Caritas Campania. Un momento che ha rappresentato non solo la conclusione della manifestazione, ma l'apertura di una riflessione nuova sul rapporto tra cibo, comunità e inclusione sociale. “Questo pranzo non è il termine di un evento, ma l'inizio di una pagina nuova – ha sottolineato Don Carmine Schiavone, delegato regionale Caritas Campania –. 🔗 Leggi su Iltempo.it

agricoltura campania mater chiude con un pranzo solidale

© Iltempo.it - Agricoltura, Campania Mater chiude con un pranzo solidale

In questa notizia si parla di: agricoltura - campania

L’agricoltura e la sua eccellenza in Campania: due giorni a Palazzo Reale a Napoli

ColtivaItalia, CIA Campania: “Necessaria approvazione rapida in Parlamento. L’agricoltura campana ha bisogno di sostegno reale”

Agricoltura, Campania terra di opportunità con il boom dei giovani

Agricoltura, Campania Mater chiude con un pranzo solidale; Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura; comunicato 15 settembre 2025.

agricoltura campania mater chiudeAgricoltura, Campania Mater chiude con un pranzo solidale - La seconda edizione di “Campania Mater – 24 ore per l’agricoltura”, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e realizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, si è chiusa og ... Si legge su adnkronos.com

agricoltura campania mater chiudeCampania Mater: il forum Sull’agricoltura parte alla grande al Palazzo Reale di Napoli - Campania Mater a Napoli rilancia l’agricoltura campana unendo tradizione e innovazione, puntando su giovani, sostenibilità, dop economy ed export in crescita per rafforzare il made in Campania nel mon ... Segnala gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Campania Mater Chiude