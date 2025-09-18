Agrate (Monza e Brianza) – “St Agrate deve continuare a essere ciò che è sempre stato: un polo strategico nel panorama industriale dei semiconduttori, in grado di generare occupazione e valore per il nostro territorio”. Così il sindaco Simone Sironi dopo l’incontro al Mimit tra azienda e sindacati e il ritiro degli esuberi “ancora tutto da riempire di contenuto”. Da mesi vive con il fiato sospeso seguendo la vertenza passo dopo passo. “Parliamo - dice - del futuro di migliaia di famiglie e del territorio”. E dopo le valutazioni dei metalmeccanici sullo sblocco della vertenza, arrivano anche le considerazioni degli amministratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Agrate resti un polo strategico”: è compatto il fronte per il rilancio di St