Agnelli Bonucci erano presenti alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter. Il VIDEO che scalda i cuori dei tifosi della Juventus. L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e l’ex capitano bianconero, Leonardo Bonucci, si sono rivisti ieri sera ad Amsterdam, in occasione della sfida di Champions League tra Ajax e Inter. A riportare la notizia è il portale olandese Soccernews. Incontro ad Amsterdam. Lontano da Torino, in una notte di grande calcio europeo, i due protagonisti dell’ultimo, grande ciclo vincente della Signora si sono ritrovati fianco a fianco sugli spalti della “ Johan Cruijff Arena “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Agnelli Bonucci: VIDEO che scalda i cuori dei tifosi della Juventus, i due ex bianconeri presenti alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter