Aggressione e violenza | ragazzo fermato dalla Polizia era ricercato in tutta Europa

18 set 2025

Latitante e ricercato in tutta Europa, ma passeggiava tranquillo tra le strade di Brescia. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato durante un normale controllo di routine: un 24enne romeno, condannato a 5 anni di carcere per aggressione, violenza e disturbo dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

