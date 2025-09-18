Aggressione e violenza | ragazzo fermato dalla Polizia era ricercato in tutta Europa

Latitante e ricercato in tutta Europa, ma passeggiava tranquillo tra le strade di Brescia. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato durante un normale controllo di routine: un 24enne romeno, condannato a 5 anni di carcere per aggressione, violenza e disturbo dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tor Vergata, Women in Surgery contro Sica: “L’aggressione in sala operatoria non va normalizzata, la violenza non è un diritto”

Violenza sessuale a un festival di musica reggae a Marzabotto: 20enne denuncia l’aggressione

Aggressione a Bartolomeo Esposito, Fruncillo (FdI): "Ogni forma di violenza è inaccettabile"

Indagini dei carabinieri in corso. Ragazzino dimesso dall'ospedale con una prognosi di 10 giorni #Torreglia #calcio #violenza #aggressione #carabinieri

M.O. Almici (FdI): Aggressione Pisa non è protesta ma violenza squadrista

Fermato un 25enne del Mali per l’aggressione e la violenza del 31 Agosto nel milanese - La violenza, denunciata dalla vittima la notte stessa dell'aggressione, risale al 31 agosto, quando la ragazza fu presa alle spalle e trascinata in una zona boschiva nei pressi della stazione ... Secondo ilmetropolitano.it

Violenza a scuola, tentato omicidio: studente 17enne colpisce ex compagno di classe con un martello. Arrestato - Come segnala Adnkronos, un diciassettenne ha attaccato con un martello il suo ex compagno di classe, un ragazzo di 18 anni, in quello che gl ... Da orizzontescuola.it