aggressione a filippo turetta nel carcere di montorio

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio emerso nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, Filippo Turetta, il giovane condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato vittima di un’aggressione all’interno del carcere di Montorio, a Verona. La dinamica. L’episodio si sarebbe verificato lo scorso agosto, nella quarta sezione del penitenziario, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo trascorso in un reparto “protetto”. Qui sarebbe stato colpito con un pugno da un altro detenuto, un uomo di 55 anni. Chi è l’aggressore. L’autore del gesto sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

