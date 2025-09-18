aggredisce la moglie in strada denunciato dalla polizia municipale a firenze

Firenze, 18 settembre 2025 - Ha aggredito la moglie in strada ma è stato bloccato e denunciato dalla Polizia Municipale allertata da alcuni passanti. Il protagonista dell’episodio è un 39enne straniero. La vicenda risale ad alcuni giorni fa. Una pattuglia in servizio pomeridiano nella zona di viale Milton è stata fermata da due passanti che hanno denunciato un'aggressione ai danni di una donna maltrattata dal marito in strada con "strattoni e spintoni". L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e fermato. La vittima, una connazionale di 37 anni che ha rifiutato l'assistenza medica, ha raccontato che la lite era scoppiata per futili motivi e che il marito ubriaco l'aveva spinta a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

