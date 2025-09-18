Aggredisce la moglie in strada denunciato dalla polizia municipale a Firenze
Firenze, 18 settembre 2025 - Ha aggredito la moglie in strada ma è stato bloccato e denunciato dalla Polizia Municipale allertata da alcuni passanti. Il protagonista dell’episodio è un 39enne straniero. La vicenda risale ad alcuni giorni fa. Una pattuglia in servizio pomeridiano nella zona di viale Milton è stata fermata da due passanti che hanno denunciato un'aggressione ai danni di una donna maltrattata dal marito in strada con "strattoni e spintoni". L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e fermato. La vittima, una connazionale di 37 anni che ha rifiutato l'assistenza medica, ha raccontato che la lite era scoppiata per futili motivi e che il marito ubriaco l'aveva spinta a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: aggredisce - moglie
Tentato omicidio, aggredisce la moglie con la roncola: donna gravissima in ospedale
Ubriaco aggredisce moglie e morde un poliziotto alla coscia: 33enne finisce in carcere a Rimini
Scambia il tecnico della caldaia per l'amante dell'ex moglie e lo aggredisce: "Accecato dalla gelosia"
Ragusa, maltratta la moglie e aggredisce carabinieri con martello: arrestato #ragusa - X Vai su X
TG Plus Treviso. . CRONACA. Castelfranco Veneto, autoarticolato si ribalta lungo una rotonda CRONACA. Aggredisce la moglie colpendola con una teiera: condannato CRONACA. Furti e danneggiamenti alle auto in sosta: rimpatrio per uno straniero irregolar - facebook.com Vai su Facebook
Aggredisce la moglie in strada, denunciato un uomo a Firenze; Picchia la moglie in strada: denunciato dai passanti, l’uomo finisce in carcere a Genova; Paura a Centocelle: aggredisce l'ex compagna con le figlie piccole in strada.
Aggredisce la moglie in strada, denunciato un uomo a Firenze - Avrebbe aggredito la moglie in strada ma è stato bloccato e denunciato dalla Polizia Municipale allertata da alcuni passanti. Secondo 055firenze.it
Coppia di turisti ebrei aggredita e minacciata con un rottweiler al grido di “Free Palestine” - Una coppia di turisti ebrei – un cittadino americano e la moglie israeliana – è stata aggredita nella notte tra il 7 e l’8 settembre a Venezia da una decina di uomini nordafricani al grido di ‘Free Pa ... Si legge su strettoweb.com