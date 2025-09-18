Aggredisce il marito e picchia l’anziano suocero | arrestata 51enne
Medicina (Bologna), 18 settembre 2025 – Una donna di 51 anni, straniera e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri della tenenza di Medicina con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata in seguito a una chiamata al 112, durante la quale gli operatori della centrale hanno udito in sottofondo urla concitate in lingua straniera e la voce flebile di un uomo che riusciva a pronunciare solo parole incomprensibili. La pattuglia inviata sul posto ha trovato un 86enne che ha raccontato di essere stato poco prima aggredito dalla nuora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: aggredisce - marito
