Aggredisce il marito e picchia l’anziano suocero | arrestata 51enne

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medicina (Bologna), 18 settembre 2025 – Una donna di 51 anni, straniera e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri della tenenza di Medicina con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata in seguito a una chiamata al 112, durante la quale gli operatori della centrale hanno udito in sottofondo urla concitate in lingua straniera e la voce flebile di un uomo che riusciva a pronunciare solo parole incomprensibili. La pattuglia inviata sul posto ha trovato un 86enne che ha raccontato di essere stato poco prima aggredito dalla nuora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

