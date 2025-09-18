Aggredisce gli agenti dopo l’arresto | In arrivo norme sulla sicurezza
Gli agenti della Polizia locale di Bresso lo vedono, pochi giorni fa, su una delle panchine del Parco del Cimitero di via Vittorio Veneto: l’uomo è sospettato di furti in alcuni esercizi commerciali del territorio locale, si avvicinano, gli chiedono i documenti ma il 31enne italiano reagisce, aggredisce gli agenti ma viene immobilizzato dagli stessi vigili, nonostante uno di loro venga ferito. Portato al Comando di via Lurani, è stato arrestato per resistenza e per lesioni a pubblico ufficiale: il 31enne rimane in stato di fermo e viene giudicato ma per lui "l’unica pena è l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – precisa, amareggiato, il sindaco di Bresso Simone Cairo – Non ci rassegniamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
