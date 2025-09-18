Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le bandiere del quarto, leggendario scudetto azzurro, sventolano ancora sui balconi di Napoli. A soli quattro mesi da quel trionfo, le emozioni di una stagione memorabile approdano ora sul grande schermo, nei migliori cinema di tutta Italia. Il 24 settembre debutta  , il film evento diretto da  Giuseppe Marco Albano  e prodotto da  Filmauro.     Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia: apre le porte del club, racconta retroscena e momenti mai visti e riporta i tifosi fino al 23 maggio 2025, giorno dell’apoteosi azzurra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ag4in 8211 il film del quarto scudetto del napoli

© Anteprima24.it - “Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli”

In questa notizia si parla di: ag4in - film

"AG4IN", quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli

ag4in 8211 film quartoQuando esce il film scudetto del Napoli, trailer e trama di “Ag4in” - Gli azzurri la scorsa stagione sono stati protagonisti di una cavalcata storica culminata con la vittoria del tricolore, il secondo ... Riporta msn.com

Il 24 settembre debutta al cinema 'Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli': ecco il trailer - Dal 24 settembre prossimo sarà disponibile nei cinema di tutta Italia 'Ag4in - Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Ag4in 8211 Film Quarto