Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli
Tempo di lettura: 2 minuti Le bandiere del quarto, leggendario scudetto azzurro, sventolano ancora sui balconi di Napoli. A soli quattro mesi da quel trionfo, le emozioni di una stagione memorabile approdano ora sul grande schermo, nei migliori cinema di tutta Italia. Il 24 settembre debutta , il film evento diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia: apre le porte del club, racconta retroscena e momenti mai visti e riporta i tifosi fino al 23 maggio 2025, giorno dell’apoteosi azzurra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ag4in - film
"AG4IN", quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli
AG4IN - IL FILM DEL QUARTO SCUDETTO DEL NAPOLI Dal 24 settembre al cinema Orari 18:00-20:00-22:00 - Prevendita aperta! Acquista alla cassa del cinema o Su www.multisalalafenice.it - Per volere della distribuzione il film non aderirà alla promozione - facebook.com Vai su Facebook
? AG4IN – Il Film ? Il racconto dell’emozionante scudetto del Napoli di Antonio Conte arriva sul grande schermo. Dal 24 settembre, solo al cinema. Un legame, una squadra, un popolo: #AG4IN - X Vai su X
Quando esce il film scudetto del Napoli, trailer e trama di “Ag4in” - Gli azzurri la scorsa stagione sono stati protagonisti di una cavalcata storica culminata con la vittoria del tricolore, il secondo ... Riporta msn.com
Il 24 settembre debutta al cinema 'Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli': ecco il trailer - Dal 24 settembre prossimo sarà disponibile nei cinema di tutta Italia 'Ag4in - Segnala tuttonapoli.net