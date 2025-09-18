Bologna, 18 settembre 2025 – A seguito dell’ Osservatorio Immobiliare Fiaip di Bologna e Provincia, si è svolta una tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni locali, del settore immobiliare e del terzo settore. L’obiettivo non era solo il confronto, ma anche creare basi per una futura collaborazione finalizzata a trovare soluzioni concretamente attuabili sul territorio. "Abbiamo grande difficoltà a conciliare la disponibilità di reddito dei lavoratori con i costi di accesso alla casa, sia in acquisto che in affitto. Questo è particolarmente evidente in territori dinamici come Bologna", afferma Giovanni Paglia, assessore regionale alle politiche abitative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi, il duello: i proprietari pronti alla battaglia legale