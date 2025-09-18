Affari tuoi | la reazione epica di stefano de martino per l’arrivo di gerry scotti

scintille tra i protagonisti di game show italiani: Gerry Scotti e Stefano De Martino. Nel panorama televisivo italiano, la competizione tra i principali conduttori di programmi di intrattenimento si arricchisce di nuovi episodi che catturano l’attenzione del pubblico. Recentemente, uno dei momenti più discussi riguarda l’ingresso a sorpresa di Gerry Scotti nello studio di Affari Tuoi, che ha suscitato reazioni spontanee e divertenti da parte di Stefano De Martino. Questo episodio ha evidenziato come la rivalità tra i due personaggi continui ad alimentare l’interesse degli spettatori, anche attraverso provocazioni e scambi di battute in diretta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Affari tuoi: la reazione epica di stefano de martino per l’arrivo di gerry scotti

