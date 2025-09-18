Affari tuoi la gag con il jingle della Ruota della Fortuna | De Martino saluta i ‘dirimpettai’

Siparietto durante l’ultima puntata di ‘Affari tuoi’, con tanto di saluti alla concorrenza. ‘La Ruota della Fortuna’, condotta su Canale 5 da Gerry Scotti, continua con regolarità a battere negli ascolti quello che viene considerato uno dei programmi di punta della Rai, e così si è deciso di ‘ironizzare’, forse anche per stemperare la tensione. Stefano De Martino aveva appena presentato il concorrente dell’Umbria quando in studio è risuonato lo storico jingle ‘Gira la ruota, gira la ruota’ de ‘La Ruota della Fortuna’. De Martino non è riuscito a trattenere una risata, poi si è avvicinato al telefono e ha detto, in modo ironico, al Dottore “Lei un cretino”, prima di mandare un saluto “ ai nostri dirimpettai “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

