Affari tuoi | il messaggio contro Pier Silvio nascosto nell' ultima puntata che non tutti hanno notato

Continua senza esclusione di colpi la diatriba tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Da tempo la fascia preserale non era così “calda”, televisivamente parlando, tanto che le due parti si lanciano frecciate l’un l’altra per mezzo dei propri conduttori Stefano De Martino e Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

Affari Tuoi, il gran finale: l’ultimo saluto di Stefano De Martino

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

Spoleto ad ‘Affari Tuoi’ su Rai Uno: Leonardo vince 25 mila euro - X Vai su X

ICYMI: Il conduttore di “Affari tuoi” commenta i risultati di ascolto nella gara con “La ruota della fortuna” - facebook.com Vai su Facebook

Affari tuoi: il messaggio contro Pier Silvio nascosto nell'ultima puntata (che non tutti hanno notato); Cesara Buonamici e Gerry Scotti rilanciano le frecciate tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: c'entra Carlo Conti; Affari Tuoi, la reazione del Dottore alla sfida persa contro La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi punge Gerry Scotti, parte sigla de La Ruota della Fortuna: De Martino non si trattiene - Stefano De Martino vittima di uno scherzo ad Affari Tuoi, di colpo è partita la sigla del programma Mediaset: saluti e grasse risate ... Da dilei.it

Gerry Scotti contro Stefano De Martino in tv: il messaggio diventa “pubblico” - L'esperienza di Gerry Scotti da una parte e la novità rappresentata da Stefano De Martino dall'altra. Scrive donnaglamour.it