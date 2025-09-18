AEW | Ufficiale il match di All Out tra Fletcher e Page e c’è una clausola anti-Don Callis Family

Manca sempre meno al prossimo PPV della AEW All Out, un evento in cui il campione del mondo Adam Page difenderà il suo titolo contro Kyle Fletcher, campione TNT e membro della temuta Don Callis Family. Il manager crede molto nel suo giovane assistito e lo ha lanciato in questa sfida per riportare il titolo mondiale sotto la sua ala. Questa notte i due avversari hanno aperto la puntata speciale September-To-Remember con la firma del contratto ed è spuntata una clausola molto interessante. Don Callis cerca vendetta. Tavolo pronto, Tony Schiavone a presentare e Don Callis ad accompagnare Fletcher per questa importante firma del contratto con, per accordo tra i due sfidanti, qualunque contatto fisico vietato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Ufficiale il match di All Out tra Fletcher e Page e c’è una clausola anti-Don Callis Family

