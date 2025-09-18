AEW | Tony Khan avrebbe in programma uno show enorme per la primavera 2027
Fin dalla fondazione della AEW, nel 2019, la WWE ha sempre cercato, seppure a fasi alterne, di fare contro-programmazione e limitare lo sviluppo (e gli ascolti) della compagnia di Tony Khan. Ci ha provato con il debutto televisivo di NXT, poi con tecniche aggressive di ticketing, e ora la strategia sembra essere quella di occupare gli stessi weekend per i PLE, cercando di oscurare la AEW con card altisonanti. È quello che succederà questo sabato, ad esempio, con Wrestlepalooza che vedrà i ritorni sul ring di AJ Lee e Brock Lesnar mentre la AEW metterà in scena All Out. Ma sicuramente Tony Khan non resterà a guardare e troverà il modo di rispondere a questi attacchi diretti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
