AEW | MJF è una furia contro Tony Khan la stipulazione di All Out causa scatenante

Ad All Out ci sarà la resa dei conti tra MJF e Mark Briscoe, in rotta di collisione ormai da diversi mesi nonostante il Salt of Earth abbia concentrato le sue attenzioni sul titolo mondiale di Adam Page. Il culmine della loro rivalità avverrà in un TNT match, Tables N’ Tacks, stipulazione scelta da Briscoe su “gentile” concessione di MJF, un qualcosa di cui Friedman si sarà subito pentito vista anche la sua reazione nei confronti del presidente della AEW Tony Khan. “Sarai il responsabile di un altro Briscoe nella polvere”. Nel corso della puntata speciale September To Remember è stato mandato un video, riprese dal backstage di Collision che hanno catturato MJF entrare come una furia nell’ufficio di Tony Khan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

