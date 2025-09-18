AEW | Discussioni interne su un nuovo volto per la Hurt Syndicate

MVP ha debuttato alla AEW nell’episodio di Dynamite del 25 settembre 2024, seguito una settimana dopo dall’arrivo di Shelton Benjamin al suo fianco. Successivamente, Bobby Lashley ha firmato con la AEW durante lo speciale Fright Night Dynamite e ora sembra che la compagnia stia pensando di aggiungere un altro membro alla fazione. Secondo Fightful Select, ci sarebbero state discussioni interne su un possibile rinnovamento della Hurt Syndicate, con l’idea di inserire giovani talenti per dare nuova linfa al gruppo. Cedric Alexander non ancora alla AEW, ma la porta resta aperta. I fan hanno ipotizzato un possibile ingresso di Cedric Alexander, ma al momento non ci sono segnali concreti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

