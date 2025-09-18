Una puntata speciale quella di Dynamite di questa notte, non solo per nome e durata, ma anche perchè nel corso della serata è stato praticamente definito un importante match per All Out. I campioni di coppia, i Brodido dovranno infatti difendere i loro titoli contro altri tre tag team in un ladder match che si preannuncia spettacolare e pronto a rubare la scena ad All Out. Questa notte tanto spazio ai tag team quindi con tre match di qualificazione per andare a determinare le coppie partecipanti al ladder match. Ricchezza ostentata. Il primo match è stato quello tra la Bang Bang Gang e i Young Bucks, che dopo aver vinto 500k la scorsa settimana sono riapparsi con il loro classico ingresso e anche qualche pyros in più per recuperare il tempo perso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Definite le coppie che prenderanno parte al 4-way-ladder match di All Out con i titoli in palio