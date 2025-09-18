Aeroporto salvataggio in estremis? Oggi il Tribunale decide se liquidare Sogeap
Oggi, giovedì 18 settembre, è il giorno dell'udienza al Tribunale di Parma per Sogeap, la società che gestisce l'aeroporto di Parma. I giudici sono chiamati a decidere se la società ha la sostenibilità finanziaria per continuare a operare o se invece deve essere attivata la procedura di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Aeroporto, salvataggio in estremis? Oggi il Tribunale decide se liquidare Sogeap.
