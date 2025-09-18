Aeroporto di Parma prorogata fino a fine novembre la gestione Sogeap

L'Aeroporto di Parma respira. È di oggi la notizia di una proroga fino a fine novembre della gestione Sogeap.I sindacati, con una nota, nelle scorse ore avevano manifestato comprensibile preoccupazione per i lavoratori impegnati nel comparto. “Surreale che a decidere sarà il Tribunale. Sarà un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

