Il legame tra Armani e Pantelleria è stato sempre profondo: lo stilista aveva ottenuto la cittadinanza onoraria nel 2006 e trascorreva lunghi periodi estivi nella villa di Cala Gadir, stimata oltre 6 milioni di euro Il Consiglio di amministrazione dell’Enac, riunitosi ieri a Pantelleria, ha a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Aeroporto di Pantelleria intitolato a Giorgio Armani, avviato iter da parte di Enac dopo proposta Salvini, De Palma: “Valorizzerà infrastruttura”