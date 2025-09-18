Il Monaco ha dovuto rimandare la partenza per Bruges, valida per la prima giornata di Champions. Un guasto al condizionatore dell'aereo, infatti, ha reso insopportabile per i calciatori la permanenza a bordo: come mostrato in alcuni video postati sui social, i giocatori sono rimasti in mutande prima di scendere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Aereo senza aria condizionata: giocatori del Monaco in mutande