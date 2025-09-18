Adrian Fartade | Essere uomini non significa più portare il pane a casa e non piangere non esiste un unico modello Il patriarcato non è colpa delle donne ma è responsabilità di tutti

Il divulgatore scientifico è una delle voci presenti al festival Hey Man, dedicato a interrogarsi sulla mascolinità e a smontarne le forme tossiche. Le sue riflessioni partono dall’esperienza personale per arrivare a una visione più ampia: «Solo se impariamo a esprimere emozioni e vulnerabilità possiamo liberarci dai modelli tossici che ci hanno educato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Adrian Fartade: «Essere uomini non significa più portare il pane a casa e non piangere, non esiste un unico modello. Il patriarcato non è colpa delle donne, ma è responsabilità di tutti»

Una serata dedicata alla scienza a Valfabbrica con Adrian Fartade

