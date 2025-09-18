Addio Labubu? Bad Bunny lancia il Sapo Concho | di cosa si tratta

L’epoca dei Labubu potrebbe avere i giorni contati. Bad Bunny, noto cantante reggaeton e pop nonché icona fashion, ha lanciato sul mercato un bel valido sostituto. Il nuovo trend sembra essere Sapo Concho. Sold out nel giro di pochissimo tempo, questo nuovo eccentrico oggetto da collezione sta già facendo scalpore, fondendo cultura, moda e fandom in un’unica irresistibile confezione. Cos’è il Sapo Concho di Bad Bunny e perché è diventato virale. Sapo Concho non è un semplice peluche. È un oggetto da collezione ispirato all’iconico rospo portoricano. Un accessorio audace e un omaggio alla cultura locale, perfettamente in linea con lo stile stravagante di Bad Bunny. 🔗 Leggi su Dilei.it

