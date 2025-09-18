Addio al documento cartaceo Carta d’identità elettronica necessaria per viaggiare all’estero
Siete ancora in possesso della ‘vecchia’ carta d’identità in formato cartaceo e state programmando un viaggio all’estero nei prossimi mesi? Occhio, perché il documento cartaceo, ancorché leggibile e non stropicciato (come spesso accade) non sarà più valido per passare il confine. Occorrerà avere in tasca o nel portafoglio la nuova carta d’identità elettronica (Cie). Il documento è già in possesso di circa 80mila cittadini cesenati, ma il Comune ha avviato una campagna straordinaria per aumentare il numero dei cesenati dotati di Cie. "Il Comune di Cesena – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è tra i primi enti che in Italia hanno emesso la Carta d’Identità Elettronica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: addio - documento
Viaggi aerei, verso l'addio al documento d'identità su voli nazionali e in area Schengen: basterà la carta d'imbarco
Viaggi aerei, addio al documento d'identità su voli nazionali e all'interno dell'Ue: basterà la carta di imbarco
Viaggi aerei, addio al documento d'identità su voli nazionali e all'interno dell'Ue: basterà la carta di imbarco
Riforma maturità, Valditara: “Meno commissari, ma avranno formazione specifica e più soldi. Orale più serio e sereno, le 4 materie saranno decise a gennaio. Addio alla discussione sul documento del 15 maggio” - X Vai su X
Addio ai registri cartacei, lo Stato Civile diventa digitale Da mercoledì 24 settembre, il nostro Comune completerà il passaggio all’ANSC ? I cittadini potranno accedere ai servizi attraverso SPID o CIE in modo più rapido e sicuro tutte le info qui http://bit.ly/ - facebook.com Vai su Facebook
Addio al documento cartaceo. Carta d’identità elettronica necessaria per viaggiare all’estero; Addio alla carta d’identità cartacea per espatrio: cosa cambia nel 2026; Carta d'identità, addio al formato cartaceo, non potrai più viaggiarci, ecco cosa cambia e da quando: i dettagli.
Addio al documento cartaceo. Carta d’identità elettronica necessaria per viaggiare all’estero - Siete ancora in possesso della ‘vecchia’ carta d’identità in formato cartaceo e state programmando un viaggio all’estero nei prossimi mesi? Come scrive ilrestodelcarlino.it
Addio alla carta d’identità cartacea: tutte le novità sui servizi demografici spiegate dall’anagrafe di Varese - Scadenze, foto, servizi digitali e urgenze: l’anagrafe di Varese, grazie alla dirigente Nicoletta Zucchi, fa chiarezza su come richiedere la nuova carta elettronica e quali sono tempi, costi e servizi ... Si legge su varesenews.it