Addio al documento cartaceo Carta d’identità elettronica necessaria per viaggiare all’estero

Siete ancora in possesso della ‘vecchia’ carta d’identità in formato cartaceo e state programmando un viaggio all’estero nei prossimi mesi? Occhio, perché il documento cartaceo, ancorché leggibile e non stropicciato (come spesso accade) non sarà più valido per passare il confine. Occorrerà avere in tasca o nel portafoglio la nuova carta d’identità elettronica (Cie). Il documento è già in possesso di circa 80mila cittadini cesenati, ma il Comune ha avviato una campagna straordinaria per aumentare il numero dei cesenati dotati di Cie. "Il Comune di Cesena – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è tra i primi enti che in Italia hanno emesso la Carta d’Identità Elettronica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

