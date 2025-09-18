Addio al big italiano | la sua voce ha accompagnato generazioni intere
Il mondo culturale e politico italiano piange la scomparsa di una figura che ha segnato la storia del Novecento. Un artista che coniugava creatività e impegno civile, capace di trasformare la musica in un potente strumento di riflessione collettiva e di denuncia sociale. Il suo percorso non si è limitato all’arte: ha attraversato stagioni cruciali della vita politica, contribuendo a dare voce a una generazione che chiedeva cambiamento. La sua eredità resta viva nelle canzoni, nelle battaglie e nella memoria di chi lo ha conosciuto o ascoltato. La carriera tra musica e politica. È morto a 91 anni Fausto Amodei, tra i fondatori del gruppo torinese dei “Cantacronache” e autore della celebre canzone “Per i morti di Reggio Emilia”, dedicata ai cinque civili uccisi dalla polizia nel 1960 durante le proteste contro il governo democristiano guidato da Ferdinando Tambroni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
