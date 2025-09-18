Addio ad Amerigo ’l’americano’ primo tassista del paese

Si sono svolti martedì, nella chiesa di San Piero in Bagno, i funerali di Amerigo Mordenti, 97 anni, spentosi domenica scorsa all’ospedale Angioloni. Mordenti, che tutti chiamavano ’L’Americano’, dal soprannome del babbo, persona stimata e molto conosciuta in tutta la Provincia e oltre, aveva svolto una lunga vita lavorativa da tassista, iniziata appena raggiunta la maggiore età e terminata a circa 80 anni, quando era andato in pensione. E da allora, per vari anni, sino alla malattia, si poteva incontrare Amerigo nel suo bar di via Battisti a San Piero. Un’attività professionale ereditata dal babbo Michele che, si può ben dire, era stato il primo tassista con auto nel territorio d’Alto Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

