Addio a Pogliani dirigente appassionato

Il mondo del calcio dilettantistico lombardo piange la scomparsa di Eros Pogliani (nella foto), figura di grande rilievo e dirigente noto per passione, competenza e capacità organizzative. Il suo nome rimarrà legato a numerose realtà calcistiche locali, in particolare negli anni ’90 e 2000, quando contribuì in modo determinante al successo e alla gestione di club come il Corsico, lasciando un’impronta indelebile nel calcio regionale. Pogliani è anche ricordato per il suo ruolo durante una delle stagioni più travagliate del Legnano Calcio, sotto la gestione Montanari-Enea. Un periodo segnato da difficoltà gestionali e sportive che portarono la squadra lilla sull’orlo della scomparsa, facendo vacillare una tradizione sportiva consolidata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Pogliani dirigente appassionato

In questa notizia si parla di: addio - pogliani

