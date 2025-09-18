Addio a Giovanni Salsi figura di spicco della Banca di Piacenza

Si è spento nella mattinata di giovedì 18 settembre il ragionier Giovanni Salsi, già direttore generale della Banca di Piacenza, protagonista di una lunga e stimata carriera nel mondo del credito e della finanza piacentina. Aveva 85 anni.Nato a Castelsangiovanni il 7 agosto 1940, il ragionier. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Addio a Giovanni Salsi, figura di spicco della Banca di Piacenza.

