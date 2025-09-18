Addio a Ettore Pirovano ex senatore e sindaco di Caravaggio È stato anche presidente della Provincia di Bergamo

Ilgiorno.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 18 settembre 2025 – Lutto nel mondo della politica: è morto Ettore Pirovano, ex parlamentare della Lega, ex presidente della provincia di Bergamo, più volte deputato e senatore. Aveva 76 anni ed era nato a Caravaggio, nella Bergamasca, città dove era anche stato sindaco  dal 27 aprile 1997 al 29 maggio 2006. Si è spento nella casa in Toscana in cui si era trasferito negli ultimi anni. La figlia Daisy Pirovano ha seguito il percorso del padre, diventando sindaca di Misano Gera d’Adda per tre mandati, dal 2009 fino al 2024, e senatrice dal 2018 sempre per la Lega. Tra i primi ad esprime cordoglio c’è stato  Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda e capogruppo al Senato della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

addio a ettore pirovano ex senatore e sindaco di caravaggio 200 stato anche presidente della provincia di bergamo

© Ilgiorno.it - Addio a Ettore Pirovano, ex senatore e sindaco di Caravaggio. È stato anche presidente della Provincia di Bergamo

In questa notizia si parla di: addio - ettore

Chiesa gremita per l’addio a Ettore Gerosa

Ettore Pirovano e l’addio alla politica: «La Lega di Salvini non si senta arrivata»; Ex senatore e pretoriano di Bossi Addio a Massimo Dolazza; EX COLONIA DALMINE IN ABBANDONO: MARONI E PIROVANO A CASTIONE PER UNA VALUTAZIONE.

addio ettore pirovano exAddio a Ettore Pirovano, parlamentare, sindaco di vcaravaggio e presidente della Provincia - È morto Ettore Pirovano, ex parlamentare leghista oltre che presidente della Provincia di Bergamo e sindaco di Caravaggio. Segnala bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Ettore Pirovano Ex