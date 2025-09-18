Addio a Ettore Pirovano ex senatore e sindaco di Caravaggio È stato anche presidente della Provincia di Bergamo

Bergamo, 18 settembre 2025 – Lutto nel mondo della politica: è morto Ettore Pirovano, ex parlamentare della Lega, ex presidente della provincia di Bergamo, più volte deputato e senatore. Aveva 76 anni ed era nato a Caravaggio, nella Bergamasca, città dove era anche stato sindaco dal 27 aprile 1997 al 29 maggio 2006. Si è spento nella casa in Toscana in cui si era trasferito negli ultimi anni. La figlia Daisy Pirovano ha seguito il percorso del padre, diventando sindaca di Misano Gera d’Adda per tre mandati, dal 2009 fino al 2024, e senatrice dal 2018 sempre per la Lega. Tra i primi ad esprime cordoglio c’è stato Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda e capogruppo al Senato della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Ettore Pirovano, ex senatore e sindaco di Caravaggio. È stato anche presidente della Provincia di Bergamo

In questa notizia si parla di: addio - ettore

Chiesa gremita per l’addio a Ettore Gerosa

L'addio di Domitilla Benigni al cda di Tim apre la porta a un rappresentante di Poste? Le ipotesi Del Fante o Lasco e il nodo sulle quote d genere Di Ettore Bellvia #17settembre - X Vai su X

Medici di famiglia, addio alle visite a orari e giorni fissi, armati solo della conoscenza della storia clinica del paziente e dello sfigmomanometro per misurare la pressione. I nuovi dottori, assunti in convenzione con le Asl, lavoreranno infatti anche dentro le Cas - facebook.com Vai su Facebook

Ettore Pirovano e l’addio alla politica: «La Lega di Salvini non si senta arrivata»; Ex senatore e pretoriano di Bossi Addio a Massimo Dolazza; EX COLONIA DALMINE IN ABBANDONO: MARONI E PIROVANO A CASTIONE PER UNA VALUTAZIONE.

Addio a Ettore Pirovano, parlamentare, sindaco di vcaravaggio e presidente della Provincia - È morto Ettore Pirovano, ex parlamentare leghista oltre che presidente della Provincia di Bergamo e sindaco di Caravaggio. Segnala bergamo.corriere.it