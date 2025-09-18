Adattamento cinematografico di reminders of him di colleen hoover rinviato a marzo 2026

spostamento della data di uscita di “Reminders of Him”. La produzione cinematografica basata sul romanzo di Colleen Hoover, intitolato Reminders of Him, ha subito un rinvio nella sua programmazione. La pellicola, inizialmente prevista per il 5 febbraio 2026, è stata posticipata al 13 marzo dello stesso anno. Questa decisione sembra essere motivata dalla volontà di evitare sovrapposizioni con altre uscite importanti, come il film Wuthering Heights, diretto da Emerald Fennell e programmato per il 13 febbraio. motivazioni e implicazioni del cambio di data. Il rinvio della data di uscita rappresenta un tentativo di ottimizzare la strategia distributiva, considerando anche che la settimana prima di San Valentino era già stata scelta per favorire il target romantico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Adattamento cinematografico di reminders of him di colleen hoover rinviato a marzo 2026

