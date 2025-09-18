Adani sul Milan | Non è un miracolo arrivare tra le prime quattro con …

L'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, durante il solito appuntamento con 'Viva El Futbol', ha parlato del Milan di Allegri.

Adani, consigli al ‘nemico’ Allegri: “Così deve giocare il tuo Milan”

L’Adani che non t’aspetti: «Allegri può dare molto al Milan, penso che sia un gran colpo»

Adani sotterra l’ascia con Allegri: “Gran colpo del Milan, conosce il gioco, è arrivato il momento”

Adani sulla rosa del Milan: "Si è parlato di organico, ma io a un certo punto ho visto Nkunku e Pulisic in panchina..." - Nel corso del consueto appuntamento con Viva El Futbol, programma in onda sulla nota piattaforma streaming Twitch, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato del Milan dopo l'importante ... Come scrive milannews.it

Adani diretto sul Milan: "Con 170 milioni spesi non è miracolo arrivare tra le prime 4" - Nel corso della trasmissione di 'Viva El Futbol', l'ex difensore Daniele Adani oggi opinionista e commentatore tv ha analizzato da vicino. Riporta tuttomercatoweb.com