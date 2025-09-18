Adam Copeland | La rivalità con Cena mi ha fatto diventare un main eventer
L’episodio di SmackDown del 5 settembre ha visto John Cena rendere omaggio ad Adam Copeland eseguendo una Spear nello stesso identico modo in cui lo faceva lui. Dopo il momento, Copeland ha deciso di commentare il tributo. Parlando con TheScore, Adam Copeland ha raccontato di aver visto il video e di essersi divertito, scherzando persino sul commento di Michael Cole. pic.twitter.comlvMtKdCSjg — Is this a work or shoot, brother? (@ShootOrWork) September 6, 2025 Adam Copeland: “Io e Cena abbiamo trovato la chimica fin dal primo match”. Copeland ha spiegato che la sua rivalità con Cena è arrivata al momento perfetto: Cena aveva bisogno di un heel credibile, e lui di un babyface di alto livello con cui lavorare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
