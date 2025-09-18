Adam Copeland | La rivalità con Cena mi ha fatto diventare un main eventer

Zonawrestling.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’episodio di SmackDown del 5 settembre ha visto John Cena rendere omaggio ad Adam Copeland eseguendo una Spear nello stesso identico modo in cui lo faceva lui. Dopo il momento, Copeland ha deciso di commentare il tributo. Parlando con  TheScore, Adam Copeland ha raccontato di aver visto il video e di essersi divertito, scherzando persino sul commento di Michael Cole. pic.twitter.comlvMtKdCSjg — Is this a work or shoot, brother? (@ShootOrWork) September 6, 2025 Adam Copeland: “Io e Cena abbiamo trovato la chimica fin dal primo match”. Copeland ha spiegato che la sua rivalità con Cena è arrivata al momento perfetto: Cena aveva bisogno di un heel credibile, e lui di un babyface di alto livello con cui lavorare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

adam copeland la rivalit224 con cena mi ha fatto diventare un main eventer

© Zonawrestling.net - Adam Copeland: “La rivalità con Cena mi ha fatto diventare un main eventer”

In questa notizia si parla di: adam - copeland

Una carriera lunga 33 anni, Adam Copeland verso l’ultima corsa: “Il mio tempo sul ring sta per finire”

AEW: Adam Copeland (Edge) torna e salva Christian dal tradimento del Patriarchy

AEW: Adam Copeland e Christian uniscono le forze, match ufficiale a All Out

adam copeland rivalit224 cenaWWE: Adam Copeland reagisce al tributo di John Cena a SmackDown - A distanza di due settimane, Adam Copeland ha finalmente commentato l'omaggio di John Cena nel suo ultimo SmackDown ... Da spaziowrestling.it

Adam Copeland: “Il mio più grande rammarico è non poter andare a Wembley” - Durante il suo match contro Malakai Black, Adam Copeland ha subito un infortunio alla gamba eseguendo un volo dal tetto della gabbia. zonawrestling.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Adam Copeland Rivalit224 Cena