Ad Albareto si sperimenta la strada scolastica niente sosta per le auto
In occasione della Settimana della mobilità sostenibile, venerdì 19 settembre ad Albareto si sperimenta la strada scolastica, con la sospensione della circolazione, nel piazzale antistante la scuola primaria Bruno Bersani, in via Albareto 607.Dalle 7 alle 19 sarà appunto sospesa la circolazione e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: albareto - sperimenta
Ad Albareto si sperimenta la strada scolastica, niente sosta per le auto; La Settimana Europea della Mobilità, diverse iniziative anche a Modena; Boom per il servizio di noleggio delle bici “gialle” del Comune, 1600 nuovi iscritti.