Acqua micellare vs shampoo secco | l’hack di TikTok che promette capelli fresh senza polverine

Chi ha provato almeno una volta lo shampoo secco sa che è un rapporto complicato: lo ami perché ti salva la vita quando non hai tempo di lavarti i capelli, lo odi perché lascia quella patina biancagrigiastra che fa sembrare la tua chioma un costume da fantasma di Halloween. E per chi ha i capelli scuri, il dramma è doppio. Negli ultimi mesi, però, TikTok ha deciso che forse c’è un’alternativa. No, non un nuovo spray miracoloso. Parliamo di acqua micellare. Sì, proprio quella che usi per struccarti. Acqua micellare e shampoo secco: ma cosa ne pensiamo del nuovo hack di TikTok?. L’acqua micellare funziona perché le micelle intrappolano sporco e sebo, lasciando la pelle fresca senza sapone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

