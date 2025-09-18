Acqua buona disponibilità nel Po | il livello torna alla normalità

Parmatoday.it | 18 set 2025

La stagione irrigua è al termine e si registra una buona disponibilità di risorsa idrica, anche se permangono criticità in Piemonte. È il quadro sul distretto del Po aggiornato dalla sua Autorità ministeriale. La severità idrica a scala distrettuale viene abbassata a "normale" con l'esclusione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

acqua buona disponibilit224 poPo, alla fine dell'irrigazione buona disponibilità d'acqua - La stagione dell'irrigazione si conclude con una buona e aumentata disponibilità di acqua nel distretto del Po, con la permanenza di alcune criticità in Piemonte, in particolare Cuneese e Alessandrino ... Riporta msn.com

Pioggia e neve 'salvano' il Po, buona disponibilità d'acqua - Le abbondanti piogge e nevicate di fine febbraio e inizio marzo "salvano" la portata del Po che fa registrare una disponibilità d'acqua "più che buona" tanto da far prevalere "ottimismo per l'anno in ... Lo riporta ansa.it

